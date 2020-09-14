Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.80
$
75.00
88.72
88.95
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
39.51
–0.18 Золото
1946.27
+0.01 РТС
1223.05
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1867
–0.0070
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства
Фото: РИА Новости
Изменение сокращенного названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с "Минкомсвязь" на "Минцифры" связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева.

"У нас сейчас больший акцент на цифровую экономику, цифровые технологии. Цифровая трансформация в последнем указе президента — одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", — пояснил министр.

Создавать отдельное ведомство по информационной безопасности, как ранее предлагала ассоциация "Руссофт", Шадаев не видит смысла, так как внедрение цифровых технологий неразрывно связано с безопасностью.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
Российская Газета: последние новости
Песков объяснил причины динамики курса рубля Песков объяснил причины динамики курса рубля МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России после кризиса Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России после кризиса
Экономика , Максут Шадаев , Минкомсвязи РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение