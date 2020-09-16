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РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20% 

ТАСС и ещё 14 8 минут назад
По курильщикам в РФ нанесут ценовой удар
Фото: ТАСС
Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, которым предлагается увеличить в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, чтобы компенсировать рост расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Поправки предусматривают, что в 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2 359 рублей за 1 000 штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, указывает издание. По его информации, документ одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании кабмина.
Действующей редакцией НК акциз на сигареты на будущий год определен на уровне 2 045 рублей за 1 000 штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 778 рублей. На электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака — 52 рубля за штуку. Эти показатели на 4% выше ставок 2020 года.

"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии", — цитирует РБК представителя министерства. В материале отмечается, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

В России с 1 января 2020 года повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. Ставка для сигарет была поднята на 4% — до 1 966 рублей за 1 000 штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за 1 000 штук. Также увеличились акцизы на сигары, нагревательный табак, электронные системы доставки никотина и другие изделия.
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Комментарии 6
Экономика , Личный счет , Минфин , РБК
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