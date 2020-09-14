Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении» 

Эксперт признал, что Россия по всем внешнеполитическим вопросам имеет свою твердую позицию, однако многие решения российских принимаются с оглядкой на американские интересы, которые продвигают высокопоставленные чиновники.

«У нас есть проамериканское управление с Набиуллиной и Силуановым, и это затрудняет ведение переговоров», — отметил Хазин.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень сложно отстаивать интересы России, поскольку «на нас могут надавить нашими рычагами».