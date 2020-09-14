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Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении» 

Павел Тиунов 28 минут назад
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Фото: РИА Новости
В России есть «проамериканское управление» с министром финансов РФ Антоном Силуановым и руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, заявил «Царьграду» экономист Михаил Хазин. В результате, по его словам, на страну могут давить с помощью «рычагов» внутри государства.
Эксперт признал, что Россия по всем внешнеполитическим вопросам имеет свою твердую позицию, однако многие решения российских принимаются с оглядкой на американские интересы, которые продвигают высокопоставленные чиновники.

«У нас есть проамериканское управление с Набиуллиной и Силуановым, и это затрудняет ведение переговоров», — отметил Хазин.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень сложно отстаивать интересы России, поскольку «на нас могут надавить нашими рычагами».
Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», стало известно о работе американского шпиона в администрации президента РФ Владимира Путина. Им, по утверждениям СМИ, оказался сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, ранее являвшийся сотрудником посольства РФ в США. Чиновник вместе с семьей бесследно исчез в 2017 году. Впоследствии оказалось, что Смоленков бежал в США.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Хазин , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Минфин , Центральный банк России , Царьград ТВ
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