Ураган парализовал американских нефтяников 

Тропический ураган «Салли», приближающийся к американскому штату Луизиана, парализовал работу нефтяников в Мексиканском заливе, говорится в сообщении на сайте Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

По данным ведомства, добыча нефти в районе Мексиканского залива сокращена более, чем на 21 процент, добыча газа — на 25,2 процента. На 147 из 643 производственных платформ произведена эвакуация рабочих.

Урагану «Салли» присвоена вторая категория сложности, считающаяся опасной. В нескольких районах штатов Луизиана и Флорида объявлено штормовое предупреждение.

Резкое сокращение добычи нефти на юге США началось в августе, когда к берегам Луизианы и Техаса приблизился другой тропический шторм — «Лаура». Скорость сокращения стала рекордной за последние 15 лет. По состоянию на 25 августа объем добычи составлял всего 16 процентов от обычного уровня, эвакуация была проведена на 310 морских объектах.

Тогда данные о сокращении добычи привели к росту цен на нефть. Сейчас котировки стабильны. На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на баррель марки WTI с поставкой в октябре составляла 37,2 доллара, снижение по сравнению с закрытием предыдущей сессии составило 0,05 процента. Ноябрьский контракт на поставку барреля Brent стоил 39,5 доллара (снижение на 0,1 процента).