Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.17
89.40
89.32
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
39.52
–0.05 Золото
1962.35
+0.01 РТС
1228.48
+0.44
Динамика валют
EUR / USD
15.09
1.1884
–0.0053
31.08
1.1937
11.09
03.09
20.08

Ураган парализовал американских нефтяников 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Ураган парализовал американских нефтяников
Фото: Reuters
Тропический ураган «Салли», приближающийся к американскому штату Луизиана, парализовал работу нефтяников в Мексиканском заливе, говорится в сообщении на сайте Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).
По данным ведомства, добыча нефти в районе Мексиканского залива сокращена более, чем на 21 процент, добыча газа — на 25,2 процента. На 147 из 643 производственных платформ произведена эвакуация рабочих.
Урагану «Салли» присвоена вторая категория сложности, считающаяся опасной. В нескольких районах штатов Луизиана и Флорида объявлено штормовое предупреждение.
Резкое сокращение добычи нефти на юге США началось в августе, когда к берегам Луизианы и Техаса приблизился другой тропический шторм — «Лаура». Скорость сокращения стала рекордной за последние 15 лет. По состоянию на 25 августа объем добычи составлял всего 16 процентов от обычного уровня, эвакуация была проведена на 310 морских объектах.
Тогда данные о сокращении добычи привели к росту цен на нефть. Сейчас котировки стабильны. На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на баррель марки WTI с поставкой в октябре составляла 37,2 доллара, снижение по сравнению с закрытием предыдущей сессии составило 0,05 процента. Ноябрьский контракт на поставку барреля Brent стоил 39,5 доллара (снижение на 0,1 процента).
Видео дня. ЦБ подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам
Последние новости
Путин отменил указ Медведева Путин отменил указ Медведева Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России Навальный захотел вернуться в Россию Навальный захотел вернуться в Россию
Комментарии 2
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули
Киев «газует» назад: Украина вернулась к России
Киев «газует» назад: Украина вернулась к России
Китай приготовил «кирдык» России
Китай приготовил «кирдык» России
По главной экономике Европы нанесен новый удар
По главной экономике Европы нанесен новый удар
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
</