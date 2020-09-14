Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.80
$
75.00
88.72
88.95
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
39.51
–0.18 Золото
1946.27
+0.01 РТС
1223.05
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1867
–0.0070
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть 

ТАСС и ещё 1 56 минут назад
Эпохе роста спроса на нефть предрекли конец
Фото: Reuters
Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
Outlook BP в 2020 году содержит три сценария развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. Так, "Быстрый" (Rapid) сценарий предусматривает принятие соответствующих мер, которые увеличат стоимость парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 года "Нулевой" (Net Zero) сценарий предполагает не только ужесточение климатической политики, но и изменение социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. В этом варианте выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 году. Наконец, "Обычный" сценарий подразумевает сохранение текущих трендов без значительных и резких изменений в глобальной политике.
Все три сценария предрекают падение спроса на нефть в ближайшие три десятилетия. Так, по "Обычному" сценарию потребление нефти снижается на 10% к 2050 году, по "Быстрому" — на 55%, а по "Нулевому" — на 80%. При этом восстановление спроса на докризисном уровне ВР ждет только в обычном сценарии, согласно которому спрос выйдет на плато в ближайшие несколько лет. По двум другим сценариям развития энергетической отрасли спрос никогда не вернется на уровни, предшествующие пандемии COVID-19.

"Снижение спроса на нефть связано с ростом эффективности и электрификацией автомобильных перевозок", — поясняют в ВР.

Во всех трех сценариях пик потребления нефти в транспорте приходится на середину и конец 2020-х годов. В ВР считают, что доля нефти в транспортном потреблении упадет с уровня в более чем 90% в 2018 году до около 80% к 2050 году в "Обычном" сценарии, до 40% — в "Быстром" и до 20% — в "Нулевом".
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
ТАСС: последние новости
Time: Киев притормаживает сделку по СПГ с американцами в ожидании исхода выборов в США Time: Киев притормаживает сделку по СПГ с американцами в ожидании исхода выборов в США Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью США ввели санкции против троих россиян и одного украинца США ввели санкции против троих россиян и одного украинца
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение