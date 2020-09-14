Как Мишустин победит бедность 

Правительство России победит бедность за счет догоняющей динамики и обеления теневых доходов. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Согласно, как сообщал «Рамблер», подсчетам Федеральной службы государственной статистики (Росстат), во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан России упали рекордно за двадцать лет — на 8%.

Аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман , комментируя это, назвал размер и динамику заработной платы следствием разнообразных экономических процессов, а повышение зарплаты — нормальной, но исключительно оптимистичной тенденцией, которая зависит от состояния экономики, производительности труда, уровня занятости и тому подобного.

Он напомнил, что Росстат прогнозирует рост реальных зарплат на 3,5-4% в 2021 году, и высказал мнение, что это будет возможно за счет догоняющей динамики, так как в 2020-м этот показатель замедлился.

В свою очередь, директор ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Дмитрий Протасовский отметил, что правительство намерено добиться повышения реальных доходов населения еще и за счет обеления теневой части доходов.