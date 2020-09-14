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Правительство рассмотрит проект бюджета 16 сентября 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Кабмин рассмотрит проект российского бюджета
Фото: ТАСС
Правительство РФ 16 сентября рассмотрит проект федерального бюджета на три года, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"В среду весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства", — сказал премьер-министр.

Он поручил кабинету министров в оперативном порядке решить оставшиеся вопросы. "Если у кого-то еще остались вопросы, то их необходимо отработать совместно с Министерством финансов и снять до внесения в Государственную думу", — указал Мишустин.

"Мы выходим на финишную прямую в подготовке проекта федерального бюджета на следующие три года, он призван обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент [РФ Владимир Путин]", — отметил глава кабинета министров.

Он напомнил, что "на прошлой неделе на заседании бюджетной комиссии были в целом одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета вместе с проектами бюджетов трех государственных внебюджетных фондов".
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Комментарии
Экономика , Другое , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Минфин
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