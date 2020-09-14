Кабмин рассмотрит проект российского бюджета

"Мы выходим на финишную прямую в подготовке проекта федерального бюджета на следующие три года, он призван обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент [РФ Владимир Путин]", — отметил глава кабинета министров.