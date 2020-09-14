Предсказан быстрый крах российской экономики 

Российская экономическая система может не выдержать падение потребительского спроса в стране и в ближайшее время рухнуть, заявил в эфире YouTube-канала «День ТВ» экономист Валентин Катасонов . По его словам, расчет российских властей на то, что ситуацию изменит прямая помощь россиянам в виде выплат, не оправдался.

Катасонов подчеркнул, что российские власти в настоящее время утратили возможность контролировать социально-экономическое положение в стране, что грозит наступлением краха отечественной экономики.

Предполагалось, что россияне, получив деньги от государства на руки, подстегнут показатели потребительского спроса, впрыснув в систему новые деньги. Однако расчет экспертов оказался не верен: накопления и финансовую помощь жители РФ потратили, не обеспечив достаточный рост показателей.

По мнению специалиста, следующий шаг по спасению российской экономики, который может предпринять правительство — девальвация нацвалюты, призванная также должна подстегнуть рост потребления. Однако эффективность данного метода также ставится под сомнение ведущими экономистами страны, отметил Катасонов. По его словам, в сложившихся условиях экономический коллапс может наступить нео