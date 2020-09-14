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Предсказан быстрый крах российской экономики 

Павел Тиунов 1 час назад
Предсказан быстрый крах российской экономики
Фото: РИА Новости
Российская экономическая система может не выдержать падение потребительского спроса в стране и в ближайшее время рухнуть, заявил в эфире YouTube-канала «День ТВ» экономист Валентин Катасонов. По его словам, расчет российских властей на то, что ситуацию изменит прямая помощь россиянам в виде выплат, не оправдался.
Катасонов подчеркнул, что российские власти в настоящее время утратили возможность контролировать социально-экономическое положение в стране, что грозит наступлением краха отечественной экономики.
Предполагалось, что россияне, получив деньги от государства на руки, подстегнут показатели потребительского спроса, впрыснув в систему новые деньги. Однако расчет экспертов оказался не верен: накопления и финансовую помощь жители РФ потратили, не обеспечив достаточный рост показателей.
По мнению специалиста, следующий шаг по спасению российской экономики, который может предпринять правительство — девальвация нацвалюты, призванная также должна подстегнуть рост потребления. Однако эффективность данного метода также ставится под сомнение ведущими экономистами страны, отметил Катасонов. По его словам, в сложившихся условиях экономический коллапс может наступить нео
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Экономика , Валентин Катасонов
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