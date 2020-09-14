Поставки американского газа в Европу рухнули 

По состоянию на конец прошлой недели закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу впервые в 2020 году оказались ниже, чем в прошлом. Об этом со ссылкой на данные европейских операторов СПГ-терминалов пишет «Коммерсантъ».

С января Европа получила 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации — снижение на 3,9 процента. Главной причиной такой динамики стали рухнувшие поставки с американских заводов.

Европейские клиенты на фоне снижения цен на газ до 60-70 долларов за тысячу кубометров осознали, что им выгоднее платить штрафы СПГ-заводам в США, чем выкупать ранее заказанный газ. В результате загрузка почти всех американских предприятий в августе была меньше 50 процентов. В конце месяца заводы в Мексиканском заливе остановились из-за урагана Лаура, а один из них, Cameron, до сих пор испытывает проблемы из-за нарушения электроснабжения.

Однако эксперты ожидают, что падение не продлится долго. В Азии стоимость партии СПГ уже достигает 140-150 долларов за тысячу кубометров после регазификации, а в Европе — 130 долларов. О скором восстановлении спроса свидетельствует и то, что в сентябре европейские клиенты отказались от десяти грузов из США, а в июле — от 50-ти.

После того, как поставки из США станут рентабельными, все заводы могут заработать на полную мощность. В Минэнерго США уверены, что производство вернется к нормальному уровню к ноябрю.

Если прогнозы по поставкам сбудутся, то «Газпром» столкнется с проблемами в четвертом квартале года, за счет которого он хотел улучшить годовые показатели. Ситуацию осложняет и рекордное заполнение подземных европейских хранилищ — почти на 93 процента, так что СПГ может покрыть потребности региона.

Ранее сообщалось, что из-за полного перехода на виртуальный реверс российского газа Украина не спешит закупать американский СПГ с поставками через Европу, хотя и не раз говорила о таких намерениях.