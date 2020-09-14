Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.35
$
75.32
89.45
88.99
Прогноз
21.09 – 28.09
$
74.50
88.50
Индексы и котировки Brent
39.48
–0.93 Золото
1953.88
+0.50 РТС
1223.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1874
–0.0063
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

Поставки американского газа в Европу рухнули 

Lenta.ru 2 часа назад
Поставки американского газа в Европу рухнули
Фото: Reuters
По состоянию на конец прошлой недели закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу впервые в 2020 году оказались ниже, чем в прошлом. Об этом со ссылкой на данные европейских операторов СПГ-терминалов пишет «Коммерсантъ».
С января Европа получила 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации — снижение на 3,9 процента. Главной причиной такой динамики стали рухнувшие поставки с американских заводов.
Европейские клиенты на фоне снижения цен на газ до 60-70 долларов за тысячу кубометров осознали, что им выгоднее платить штрафы СПГ-заводам в США, чем выкупать ранее заказанный газ. В результате загрузка почти всех американских предприятий в августе была меньше 50 процентов. В конце месяца заводы в Мексиканском заливе остановились из-за урагана Лаура, а один из них, Cameron, до сих пор испытывает проблемы из-за нарушения электроснабжения.
Болгария начнет отказываться от российского газа
Однако эксперты ожидают, что падение не продлится долго. В Азии стоимость партии СПГ уже достигает 140-150 долларов за тысячу кубометров после регазификации, а в Европе — 130 долларов. О скором восстановлении спроса свидетельствует и то, что в сентябре европейские клиенты отказались от десяти грузов из США, а в июле — от 50-ти.
После того, как поставки из США станут рентабельными, все заводы могут заработать на полную мощность. В Минэнерго США уверены, что производство вернется к нормальному уровню к ноябрю.
Если прогнозы по поставкам сбудутся, то «Газпром» столкнется с проблемами в четвертом квартале года, за счет которого он хотел улучшить годовые показатели. Ситуацию осложняет и рекордное заполнение подземных европейских хранилищ — почти на 93 процента, так что СПГ может покрыть потребности региона.
Ранее сообщалось, что из-за полного перехода на виртуальный реверс российского газа Украина не спешит закупать американский СПГ с поставками через Европу, хотя и не раз говорила о таких намерениях.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Тихановская обратилась к Путину Тихановская обратилась к Путину Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального
Комментарии 22
Экономика , Газпром , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
В Германии признали правоту Путина
В Германии признали правоту Путина
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение