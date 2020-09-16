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Германия готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа, чтобы спасти «Северный поток — 2». ФРГ предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций против проекта. Об этом пишет немецкая Die Zeit.

США планируют экспортировать СПГ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.