Германия готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа, чтобы спасти «Северный поток — 2». ФРГ предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций против проекта. Об этом пишет немецкая Die Zeit.
По информации издания, глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении Берлина финансировать строительство своему американскому коллеге Стивену Мнучину еще в августе.
США планируют экспортировать СПГ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.