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Германия предложила США миллиардную сделку за отказ от санкций против «Северного потока — 2» 

BFM.RU и ещё 6 40 минут назад
Германия готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа, чтобы спасти «Северный поток — 2». ФРГ предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций против проекта. Об этом пишет немецкая Die Zeit.
По информации издания, глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении Берлина финансировать строительство своему американскому коллеге Стивену Мнучину еще в августе.
США планируют экспортировать СПГ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.
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Экономика , Видео , Компании , Рынки , Стивен Мнучин , Олаф Шольц , Минфин
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