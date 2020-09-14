«Доллар может взлететь на 15 рублей» 

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Аналитики Райффайзенбанка заявили, что курс доллара может подскочить на 10-15 рублей, если Запад введет жесткие санкции против России. Об этом сообщает «Эксперт».

Райффайзенбанк отнес к жестким мерам запрет на расчеты в долларах и евро для российских государственных банков, а также запрет на покупку нового госдолга РФ. Вероятность введения таких санкций пока невысока.

Аналитики объяснили, что в случае введения санкций отток капитала из страны уволится на 60-100 миллиардов долларов. В таком случае кривая облигаций федерального займа заметно сдвинется вверх.

Как сообщал «Рамблер», ранее на торгах Московской биржи евро впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей.

Аналитики объяснили обвал рубля новостями об отравлении оппозиционера Алексея Навального и угрозой западных санкций.

Утром 14 сентября евро дешевел на 14,75 копейки, до 88,7 рубля, доллар терял 19,75 копейки и стоил 74,85 рубля.