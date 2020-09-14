Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.45
89.35
89.40
Прогноз
21.09 – 28.09
$
74.50
88.50
Индексы и котировки Brent
39.75
–0.03 Золото
1955.71
+0.02 РТС
1223.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1862
–0.0075
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

Reuters: ЕС отложит выдачу Британии права на клиринг операций в евро 

ТАСС 1 час назад
ЕС не дает Британии права на клиринг операций в евро
Фото: Reuters
Евросоюз намерен отложить выдачу Великобритании разрешения продолжать клиринг торговых операций в евро после окончания переходного периода. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило в понедельник агентство Рейтер, которое связывает решение Брюсселя с планами британского правительства принять спорный законопроект о внутреннем рынке.
Как сообщает агентство, ранее Брюссель пообещал, что лондонские клиринговые компании получат временное право осуществлять операции в евро после того, как срок переходного периода после Brexit истечет. Ожидалось, что Еврокомиссия (ЕК) выдаст соответствующее разрешение в конце этой недели. Однако, по информации Рейтер, которую пока не подтвердили в ЕК, теперь это произойдет не ранее конца сентября. Причиной задержки мог стать острый конфликт между Лондоном и Брюсселем из-за представленного британским правительством на прошлой неделе билля о внутреннем рынке. В ЕС заявили о том, что британская сторона намерена нарушить условия соглашения о Brexit и пригрозили Лондону судебным разбирательством и санкциями, если текст предлагаемого закона не будет изменен до конца сентября.
Обслуживая клиентов из Евросоюза, Лондонская клиринговая палата ежедневно осуществляет клиринг деривативов в евро на 200 млрд долларов (около 90% от общего объема таких операций). Как отмечает Рейтер, уже долго обсуждающийся перенос центра осуществления клиринговых операций в евро из Лондона в другие европейские столицы будет сложной и затратной процедурой для финансовых институтов стран ЕС и вызовет тревогу на рынках.
Законопроект, ставший причиной обострения отношений между Лондоном и Брюсселем, призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". Речь идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit — о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. 10 сентября ЕК распространила коммюнике, пообещав "использовать средства правовой защиты", если Великобритания примет законопроект, который Лондон называет страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки о Brexit.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
ТАСС: последние новости
Time: Киев притормаживает сделку по СПГ с американцами в ожидании исхода выборов в США Time: Киев притормаживает сделку по СПГ с американцами в ожидании исхода выборов в США Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
Комментарии
Экономика , ЕС , Еврокомиссия , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пенсионная реформа провалилась»
«Пенсионная реформа провалилась»
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение