МЭР назвало срок восстановления экономики России

Темпы роста российской экономики вернутся к докризисным уровням в III квартале 2021 года, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По данным МЭР, снижение ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 3,9%, а в 2021 году экономика вырастет на 3,3%.
«Снижение ВВП в этом году оцениваем на уровне 3,9%…В следующем году ожидаем рост на 3,3%, это значит, экономика достигнет докризисного уровня уже в III квартале 2021 года», — сказал он.
В июне МЭР прогнозировало спад ВВП по итогам текущего года на 4,8%. Решетников отметил, что с момента подготовки предыдущей версии прогноза ситуация в экономике складывалась лучше, чем ожидалось.
«Кризис не приобрел системного характера, экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого и среднего бизнеса в определенном ограниченном числе пострадавших отраслей. Не возникло цепочек неплатежей, кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании», — подчеркнул Решетников.