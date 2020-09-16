МЭР назвало срок восстановления экономики России

Темпы роста российской экономики вернутся к докризисным уровням в III квартале 2021 года, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По данным МЭР, снижение ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 3,9%, а в 2021 году экономика вырастет на 3,3%.

«Снижение ВВП в этом году оцениваем на уровне 3,9%…В следующем году ожидаем рост на 3,3%, это значит, экономика достигнет докризисного уровня уже в III квартале 2021 года», — сказал он.

В июне МЭР прогнозировало спад ВВП по итогам текущего года на 4,8%. Решетников отметил, что с момента подготовки предыдущей версии прогноза ситуация в экономике складывалась лучше, чем ожидалось.