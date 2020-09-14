Лукашенко подал сигнал рынкам

Россия предоставила Белоруссии очередной кредит в $1,5 млрд, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со своим коллегой Александром Лукашенко . На этом инструменты поддержки белорусской экономики не заканчиваются: по словам замминистра финансов Белоруссии, страна видит возможности для размещения дополнительных объемов государственных облигаций на российском рынке.

Москва и Минск договорились о предоставлении нового кредита для поддержки экономики Белоруссии в размере $1,5 млрд Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы эту договоренность исполним», — цитирует Владимира Путина РБК. Александр Лукашенко в ответ на это решение сказал, что в основе всего лежит экономика, и последние события показали, что Минску нужно «теснее держаться со своим братом».

Президент добавил, что рассчитывает на то, что финансовые рынки соответствующим образом воспримут этот сигнал, и именно поэтому он упомянул о предоставлении нового займа. Конкретные параметры нового займа в данный момент обсуждаются представителями Министерств финансов двух стран.

Минск не откажется от российского рынка долговых обязательств, поскольку такие инструменты интересны российским инвесторам и это подтверждается активными торгами на вторичном рынке, а также общей суммой размещенных облигаций, которая сейчас составляет порядка 20 млрд рублей. Еще одним инструментом поддержки белорусской экономики со стороны России может стать размещение дополнительных выпусков ОФЗ Белоруссии на отечественном рынке. В день встречи лидеров двух стран замминистра финансов РБ Андрей Белковец в интервью Cbonds Review отметил, что

«На данный момент у нас еще не завершена действующая облигационная программа, неразмещенный остаток по которой составляет 10 миллиардов рублей (два выпуска сроком на пять лет каждый). Срок действия документа лимитирован концом 2020 года. И конечно же, мы рассматриваем возможность еще раз выйти на российский рынок с предложением, однако решения о размещении новых выпусков Минфин будет принимать исходя из потребностей бюджета, запланированных объемов рефинансирования долга и рыночной конъюнктуры», — пояснил Андрей Белковец.

Очереди в банках

После того, как в стране начались протесты граждан, не согласных с результатами президентских выборов, в очереди к отделениям банков выстроились огромные очереди: об этом неоднократно рассказывали корреспонденты многих российских СМИ, находившихся на тот момент в Республике Беларусь.

По данным Нацбанка РБ,

в августе жители страны забрали на руки суммарно более $1 млрд как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Для сравнения, к началу августа суммарная стоимость золотовалютных резервов страны составляла $8,9 млрд

Такое стремительное опустошение банковских счетов стало рекордным минимум с 2003-го года, а объем валютных сбережений населения в кредитных организациях сократился на 8,8%.

Из всей выведенной суммы почти две трети пришлись на иностранную валюту, около трети — на местную. Причем нельзя сказать, что люди стали активно тратить снятые сбережения: оборот наличных денег в стране за тот же период упал на 2,6% при том, что последние четыре месяца этот показатель непрерывно рос.

И хотя Александр Лукашенко, комментируя текущую ситуацию, заявлял, что дефицит всегда образуется из-за наплыва клиентов, а на практике у страны достаточно валютных резервов, риск остаться без клиентских сбережений для местных банков весьма серьезен. По оценкам Fitch, к концу первой половины этого года порядка 60% обязательств местных финансовых организаций — это депозиты клиентов, которые на 63% состоят из вкладов и счетов, на которых хранится иностранная валюта.

Стоит упомянуть и тот факт, что в целом возможности Белоруссии по привлечению денежных средств из-за рубежа остаются весьма ограниченными. Так,

10 сентября стало известно, что МВФ отказал руководству страны в предоставлении финансовой поддержки в размере $940 млн

Весьма вероятно, что организация отказала в предоставлении средств по политическим причинам, но открыто представители Фонда об этом не говорили — официальной причиной отказа стало отсутствие гарантий по сдерживанию распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями ВОЗ

«Данный механизм не содержит каких-либо жестких условий, но необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», — цитирует официального представителя МВФ Джерри Рейса издание TUT.BY.