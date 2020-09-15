В ночь на вторник в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
написал в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах». Сообщается, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать.
Из-за аварии на магистральном газопроводе была перекрыта подача топлива, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на министерство энергетики Украины. Тем не менее, в минэнерго
заверили, что «несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему обеспечен в заявленных для транзита объемах».
Даже в случае серьезной аварии, газ в Европу поступать не перестанет, при условии, что Украина будет добросовестным транзитером, отметил Юшков.
«Тем более что сейчас, пользуясь низкими ценами на газ в Европе, Украина закупила большие объемы газа – подземные хранилища заполнены на 26 млрд кубометров, это очень много. Можно осуществлять поставки безболезненно, а после восстановления транзитной магистрали, компенсировать недостачу. При желании, вполне допустимая обменная операция», – заключил собеседник.
Осенью прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Суммарный объем транзит к началу июля составил 25 млрд кубометров.