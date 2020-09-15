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США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

Газета.Ru
2 часа назад
США, Европа и Япония в августе сократили коммерческие запасы нефти на 30 млн баррелей, но все еще превышают среднюю за пять лет норму, пишет ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
США, Европа и Япония сократили запасы нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
США снизили запасы на 19,3 млн баррелей, в Европе - на 9,8 млн баррелей, в Японии на - 1,3 млн баррелей.
В то же время коммерческие запасы ОЭСР достигли 3,225 млрд баррелей, то есть выросли на 13,5 млн баррелей. В настоящее время они превышают уровень прошлого года на 335 млн баррелей.
Экономика,Международное энергетическое агентство,ОЭСР,ИТАР-ТАСС,
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