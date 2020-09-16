Россия даст кредит Белоруссии в два этапа 

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства», — сказал Путин.