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Доля рубля резко выросла при переводах из РФ 

Газета.Ru 1 час назад
Доля рубля резко выросла при переводах из РФ
Фото: Газета.Ru
Рубль резко набрал популярность как валюта при совершении трансграничных переводов. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные ЦБ.
Такие показатели были зафиксированы во втором квартале 2020 года.
Так, при отправлении денег из России доля рубля выросла до 25,9%, а доля других иностранных валют, доллара и евро, наоборот снизилась до 45% и 22,9% соответственно.
При этом при совершении переводов в Россию чаще всего был использован доллар — 58,1%. Также был отмечен рост популярности рубля — до 18,8%, а доля евро в свою очередь показала спад до 20,7%.
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