Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.91
$
75.24
89.00
89.24
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
40.50
–0.42 Золото
1953.68
–0.04 РТС
1228.48
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.09
1.1845
–0.0091
31.08
1.1937
11.09
03.09
20.08

Китай победил США в споре по торговой войне 

Lenta.ru 37 минут назад
Китай победил США в споре по торговой войне
Фото: Reuters
Жюри Всемирной торговой организации (ВТО) поддержало Китай в его споре с США по поводу тарифов, введенных Белым домом в 2018 году в рамках масштабной торговой войны, сообщает Bloomberg.
Как сказано в решении, Вашингтон так и не смог доказать, что сборы с китайского экспорта объемом 400 миллиардов долларов являются оправданными и соответствуют международным правилам.
Однако победа Пекина вряд ли повлияет на дальнейшее развитие событий, так как США в течение двух месяцев имеют право подать апелляцию. При этом в связи с тем, что Вашингтон уже несколько лет блокирует назначение арбитров, Апелляционный суд больше не может выносить решение, и изначальный вердикт не вступит в силу.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, комментируя это решение, напомнил, что Белый дом представил ВТО доказательства кражи интеллектуальной собственности Китаем, и судьи никак не оспорили их.
Таким образом, подчеркнул чиновник, ВТО не предоставляет никаких средств правовой защиты от подобных неправомерных действий, и ее решение никак не повлияет на переговоры стран. В свою очередь министерство торговли Китая выразило надежду, что Вашингтон признает вердикт ВТО, поскольку организация является ключевой в организации международной торговли.
Видео дня. ЦБ подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам
Последние новости
Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада России задали вопросы о пытках бутылкой борца с «кадыровской диктатурой» России задали вопросы о пытках бутылкой борца с «кадыровской диктатурой» Рост числа случаев коронавируса в Москве объяснили Рост числа случаев коронавируса в Москве объяснили
Комментарии 8
Экономика , ВТО , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказан быстрый крах российской экономики
Предсказан быстрый крах российской экономики
«Северному потоку-2» уже ищут альтернативы
«Северному потоку-2» уже ищут альтернативы
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение