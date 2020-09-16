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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций США, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта (Северный поток — 2). Я очень много времени провел в Германии, я говорил с представителями немецкого правительства и был на переговорах с канцлером (Ангелой) Меркель… Поэтому я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что это проект закончен, что он остановлен, что он мертв. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Есть тенденция, есть комментарии, политическая борьба. Ситуацию с (Алексеем) Навальным точно будут использовать для этого, но я бы на это не надеялся. Поэтому наша тактика состоит в первую очередь в том, чтоб продвигать санкции именно в Вашингтоне", — сказал Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

Ранее канцлер ФРГ Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока — 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Экономика , Видео , Другое , Компании , Андрей Коболев , Дмитрий Песков , Янина Соколова , Нафтогаз , МИД , ОЗХО
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