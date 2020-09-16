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Минздрав Хабаровского края обязали купить лекарство для ребенка на 40 млн рублей 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Власти купят лекарство для ребенка за 40 млн рублей
Фото: РИА Новости
Суд в Хабаровске обязал Министерство здравоохранения Хабаровского края приобрести лекарство для ребенка-инвалида на 40 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

"Прокурор города обратился в суд с иском о возложении на Министерство здравоохранения Хабаровского края обязанности обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом в необходимом количестве. Решением Центрального районного суда г. Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворены", — говорится в распространенном релизе.

Сообщается, что мальчику с диагнозом спинальная мышечная атрофия второго типа требуется на первый год лечения шесть флаконов препарата Спинраза (Нусинерсен), а в дальнейшем — по три флакона до выздоровления. Стоимость одного флакона составляет почти 8 млн рублей. Таким образом, на первый год лечения необходимо более 40 млн рублей.
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Экономика , Минздрав РФ
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