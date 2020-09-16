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В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Россияне могут остаться без алкоголя на Новый год
Фото: ТАСС
Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В своём обращении Хамзаев отметил, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза. По его мнению, решить данную проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в новогодние дни.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — указано в тексте обращения.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Салагай выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года. В Госдуме также поддержали эту идею.
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Комментарии 29
Экономика , Другое , Личный счет , Олег Салагай , Михаил Мурашко , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Минздрав РФ , Госдума
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