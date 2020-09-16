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ЦБ примет историческое решение в конце года 

Павел Тиунов 1 час назад
Центробанк РФ снизит ключевую ставку в декабре 2020 года, заявил РБК главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский. До этого времени Банк России возьмет паузу в смягчении кредитно-денежной политики, считают финансовые аналитики.
На очередном заседании совета директоров Банка России, которое запланировано на 18 сентября, снижение ключевой ставки не состоится, предполагают опрошенные изданием эксперты. Причиной тому названы обсуждение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а также ускорение инфляции в августе. Также на решение ЦБ может оказать значительное влияние мировой тренд, в рамках которого ведущие центробанки приостанавливают снижение ключевых ставок.

«ЦБ снизит ставку, но уже в декабре», — заявил журналистам Владимир Осаковский.

Аналитик подчеркнул, что продолжительное «зависание» ставки может впоследствии стать дестабилизирующим экономику фактором, чего руководство ЦБ постарается избежать.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума.
Комментарии 2
Экономика , Видео , Владимир Осаковский , Алексей Навальный , Bank of America , Центральный банк России , РБК
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