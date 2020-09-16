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На очередном заседании совета директоров Банка России, которое запланировано на 18 сентября, снижение ключевой ставки не состоится, предполагают опрошенные изданием эксперты. Причиной тому названы обсуждение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным , а также ускорение инфляции в августе. Также на решение ЦБ может оказать значительное влияние мировой тренд, в рамках которого ведущие центробанки приостанавливают снижение ключевых ставок.

«ЦБ снизит ставку, но уже в декабре», — заявил журналистам Владимир Осаковский.

Аналитик подчеркнул, что продолжительное «зависание» ставки может впоследствии стать дестабилизирующим экономику фактором, чего руководство ЦБ постарается избежать.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума.