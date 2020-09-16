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России предрекли новый кризис инвестиций 

Секрет Фирмы и ещё 1 1 час назад
России предрекли новый кризис инвестиций
Фото: ТАСС
Из-за пандемии коронавируса и крушения цен на нефть России грозит новый кризис инвестиций. Такой сценарий предрекли специалисты Центра развития НИУ ВШЭ.
В 1999–2010 годах инвестиции росли примерно на 9,7% в год, а в 2011–2019 годах — только на 1,9% в год. В первом квартале 2020-го инвестиции увеличились на 1,2%, а во втором — рухнули на 7,7% по отношению к предыдущему. Обвал ещё не закончен, говорят эксперты.

«Периоды сокращения инвестиций относительно соответствующих кварталов предыдущего года в ходе двух последних рецессий составляли шесть и восемь кварталов соответственно. Сейчас же он длится пока всего один квартал, поэтому все еще впереди», — указали они.

Инвестиции малого бизнеса рухнули сильнее всего — провал оценивается в 36%. Государство пытается восстановить активность через крупные проекты, отмечают аналитики. В 2020–2021 годах Россия планирует потратить 2 трлн рублей на развитие инфраструктуры.

«Однако частные инвестиции растут тогда, когда у компаний есть уверенность в будущем, а сейчас бизнес еще не восстановился после экономического шока, связанного с пандемией. Сохраняется высокая степень неопределенности относительно возможных новых волн коронавируса. Нет уверенности в быстром восстановлении мировой экономики и внутреннего спроса», — заявила представитель ИК «Финам» Ольга Беленькая.

Основной источник инвестиций в России — собственная прибыль компаний, отмечает представитель агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Поэтому для подъёма необходимо, чтобы появлялись государственные гарантии и специальные программы, а кредиты были доступнее.
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Комментарии
Экономика , Антон Табах , Ольга Беленькая , ВШЭ
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