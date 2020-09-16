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Курс доллара: рубль испытывает тройное давление 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Рост цен на нефть оказал положительное влияние и на курс рубля по отношению к основным мировым валютам. Эксперты ожидают снижения давления рубль к концу года и возвращение курса в 70 рублей за доллар.
Как сообщал «Рамблер», ранее на торгах Московской биржи европейская валюта впервые с февраля 2016 года пересекла отметку в 90 рублей. Аналитики объяснили резкое падение рубля новостями об отравлении российского политика Алексея Навального и обещанием западных стран принять меры в связи с этим.
Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Финансовые аналитики отмечают, что на курс рубля к доллару и евро могут оказать значительное влияние антироссийские санкции, если они будут введены из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным и помощи, которую Россия пообещала Белоруссии. Прежде всего, по их данным, санкции могут ударить по ОФЗ.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 77 рублей
Часть же экспертов ожидает поддержки рубля от Центробанка, который, по прогнозам, сохранит ключевую ставку в 4,25%.
При этом сотрудники аналитического подразделения Sberbank Investment Research ждут снижения напряженности в мировой политике после президентских выборов в США и возвращения курса доллара к прежним значениям. Они также прогнозируют ослабления к концу года тройного давления, которое оказывают на рубль торговые потоки, миграция и потоки капиталовложений, а также восстановления российского экспорта.
Все это, по их словам, приведет к тому, что курс доллара вернется к отметке в 70 рублей.
Комментарии 1
Экономика , Видео , Алексей Навальный , Сбербанк России , Московская биржа , Центральный банк России
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