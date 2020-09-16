Как экономика России пострадает из-за Навального 

Санкции Запада в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным , если будут введены, могут нанести российской экономике ущерб, а вероятность их введения будет держать российские рынки в напряжении. Об этом сообщает «Форбс» (Forbes).

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.

«Для России наступило время в духе "ну вот опять"», — сообщил позавчера Forbes.

Американское издание высказало мнение, что власти России смогут нейтрализовать геополитическую неопределенность за счет солидного резерва на случай непредвиденных обстоятельств — золотовалютных резервов, которые составляют колоссальные 34% от валового внутреннего продукта (ВВП). Также оно отметило, что российские государственные компании обладают солидными финансами и не имеют острых проблем с ликвидностью.