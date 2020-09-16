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Как экономика России пострадает из-за Навального 

Артём Кульша 1 час назад
Как экономика России пострадает из-за Навального
Фото: РИА Новости
Санкции Запада в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, если будут введены, могут нанести российской экономике ущерб, а вероятность их введения будет держать российские рынки в напряжении. Об этом сообщает «Форбс» (Forbes).
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.

«Для России наступило время в духе "ну вот опять"», — сообщил позавчера Forbes.

Американское издание высказало мнение, что власти России смогут нейтрализовать геополитическую неопределенность за счет солидного резерва на случай непредвиденных обстоятельств — золотовалютных резервов, которые составляют колоссальные 34% от валового внутреннего продукта (ВВП). Также оно отметило, что российские государственные компании обладают солидными финансами и не имеют острых проблем с ликвидностью.

«Российские рынки в ближайшие месяцы будут в напряжении ввиду опасений в связи с экономическим ущербом и неопределенностью относительно времени введения и масштабов новых санкций», — считает экономист компании BNP Paribas Луис Эдуардо Пейшото.

Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
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Экономика , Алексей Навальный , Forbes
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