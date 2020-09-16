Названы «улитки» и «леопарды» российской экономики 

Отрасли авиаперевозок и машиностроения — «улитки» российской экономики, а сфер сельского хозяйства и фармацевтики — «леопарды». Об этом сообщает РБК.

Некоторое время назад эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) проанализировали основные отрасли экономики России и разделили их в зависимости от ожидаемой скорости восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на пять категорий — «улиток», «зубров», «барсуков», «лошадей» и «леопардов».

Они признали «улитками» сферы авиаперевозок, машиностроения, коммерческой недвижимости и добычи угля. Их восстановление займет более пяти лет. «Зубры» — это добыча нефти и газа, строительство жилья, транспорт, непродовольственная розница, черная металлургия и производство удобрений. Их восстановление займет три-пять лет.

«Барсуки» будут восстанавливаться один-два года. Это — оптовая торговля, электроэнергетика, строительство инфраструктуры и производство строительных материалов и нефтепродуктов. «Лошади» будут расти на 1-5% в год. Это — продовольственная розница, телекоммуникации, цветная металлургия и добыча металлических руд. «Леопарды» будут расти на 5-10% в год. Это — сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и производство пластмассовых и резиновых изделий.