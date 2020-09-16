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Украина намерена запретить импорт картофеля из России

Праймиещё 5
37 минут назад
Украина намерена запретить импорт картофеля из России, заявил замглавы украинского минэкономики Тарас Высоцкий.
Украина откажется от картофеля из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным госстата, в январе-августе Украина импортировала картофеля на 51,27 миллиона долларов, что в шесть раз больше аналогичного периода 2019 года. Больше всего картофеля Украина импортировала из Белоруссии, Нидерландов и РФ. Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что власти страны намерены поддерживать развитие картофелеводства и овощеводства, а также виноградарство и виноделие.
"Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства — обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены", — написал Высоцкий на своей странице в Facebook.
Ранее Минэкономики сообщило, что урожай картофеля в 2020 году может составить 20 миллионов тонн. В 2019 году он составил 20,3 миллиона тонн.
Экономика,Минэкономразвития,
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