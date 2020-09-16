Украина откажется от картофеля из России

По данным госстата, в январе-августе Украина импортировала картофеля на 51,27 миллиона долларов, что в шесть раз больше аналогичного периода 2019 года. Больше всего картофеля Украина импортировала из Белоруссии, Нидерландов и РФ. Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что власти страны намерены поддерживать развитие картофелеводства и овощеводства, а также виноградарство и виноделие.