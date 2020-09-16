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Оценены сценарии «заката нефтяной эпохи» 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Оценены сценарии «заката нефтяной эпохи»
Фото: РИА Новости
Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн раскритиковал прогнозы британской энергетической компании ВР, заявившей об окончании эпохи роста спроса на нефть. Об этом пишет Nation News.
По данным издания, ранее британские эксперты пришли к выводу, что в ближайшие тридцать лет спрос на нефть будет снижаться, опубликовав три возможных сценария развития событий. Первый предполагает ужесточение климатической политики и падение спроса на нефть на 55%. Второй предусматривает изменение отношения к использованию энергии и падение спроса на 80%. «Обычный» же предусматривает сохранение нынешних трендов, но также ведет к падению спроса на 10%.
По мнению Евгения Гольдфайна, все три сценария являются ошибочными.
«Даже имея самую мощную компьютерную модель нашей цивилизации в будущем, очень сложно прогнозировать что-либо из-за огромного влияния на ситуацию различных крупных игроков в политической, экономической, военной, религиозной, технологической и во многих других сферах», — отметил он.
Эксперт также выразил уверенность, что «человечеству еще несколько столетий будет выгодно наращивать добычу ископаемых».
Как сообщал «Рамблер», в начале марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу для восстановления баланса на нефтяном рынке.
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Экономика , Рынки
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