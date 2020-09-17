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Стало известно, как «двоечники» ОПЕК+ мешают сокращению добычи 

Прайм и ещё 5 55 минут назад
«Двоечники» ОПЕК+ мешают сокращению добычи
Фото: Reuters
"Двоечники" ОПЕК+ с мая по август суммарно не сократили добычу нефти примерно на 2,375 миллиона обещанных баррелей в сутки, при этом больше всех задолжал альянсу Ирак — 698 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, знакомый с отчетом прошедшего 16 сентября заседания техкомитета ОПЕК+.

"Общее перепроизводство участниками сделки с мая по август составило 2,375 миллиона баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.

Главным должником, согласно отчету, оказался Ирак, он не сократил около 698 тысяч баррелей в сутки.
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