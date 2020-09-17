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Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Фото: Reuters
Суммарный ущерб мировой экономике составит семь триллионов долларов к концу 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз дала главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун в интервью газете Les Echos.
Мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось, а шок окажется значительным, заявила Бун.

«Мы опасаемся, что некоторые страны внезапно прекратят бюджетную поддержку, что усугубит ситуацию», — отметила она.

Ранее ОЭСР допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5 процента, а не на шесть процентов (как оценивалось ранее) при позитивном сценарии.
Ранее сообщалось, что страны с крупнейшими экономиками увеличивают расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В результате этого их госдолг достиг рекордного со времен Второй мировой войны уровня. В государствах с развитой экономикой в июле 2020 он был равен 128 процентам мирового ВВП.
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Экономика , ОЭСР
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