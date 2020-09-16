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Мишустин оценил ситуацию в российской экономике 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
«По острию»: Мишустин сделал признание об экономике РФ
Фото: РИА Новости
Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике.
Он отметил, что «к действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски».

«В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», — заявил премьер-минситр.

Он отметил, что весь комплекс мер, которые правительство проводило в ходе борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, «себя оправдал».

«Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства», — заявил Мишустин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что уменьшение внутреннего валового продукта в России оказалось меньше, чем в других странах, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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