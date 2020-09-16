В Кремле прокомментировали планы повышения налогов 

В Кремле прокомментировали планы увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности, а также информацию о повышении акцизов на табак. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие решения не принимались, передает ТАСС.

«Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета, это совершенно нормальный процесс», — уточнил Песков и добавил, что ведомство сейчас действует сообразно обстоятельствам, которые сложились на фоне пандемии и глобального кризиса.

Ранее в среду, 16 сентября, стало известно, что в России могут повысить налог на добычу удобрений и руд. На заседании 15 сентября в проекте появилось идея увеличить сборы в 3,5 раза. В Минфине, подготовившем предложение, решили, что оно поможет снизить дефицит бюджета. Кроме того, Минфин предложил пополнить бюджет за счет повышения акцизов на табак и сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими ставками.