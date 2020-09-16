Мишустин предложил повысить акцизы на табак

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Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство предлагает увеличить ставки акцизов на табак.

Об этом он заявил в ходе заседания кабмина.

«Вот лишь некоторые из наших предложений: мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», — сообщил Мишустин.

Он заявил, что кабмин также предлагает «пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции».