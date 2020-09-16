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Кабмин предложил повысить акцизы на табак 

RT на русском и ещё 13 1 час назад
Мишустин предложил повысить акцизы на табак
Фото: РИА Новости
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство предлагает увеличить ставки акцизов на табак.
Об этом он заявил в ходе заседания кабмина.

«Вот лишь некоторые из наших предложений: мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», — сообщил Мишустин.

Он заявил, что кабмин также предлагает «пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции».
Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.
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Экономика , Михаил Мишустин , Минфин
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