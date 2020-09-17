Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.78
$
75.15
88.72
88.85
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
42.08
+0.12 Золото
1948.39
+0.07 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.09
1.1767
–0.0088
02.09
1.1855
14.09
06.09
23.08

В Минфине рассказали о мерах по оптимизации бюджета на ближайшие годы 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Оптимизируют бюджет: На что власти сократят расходы
Фото: globallookpress.com
В одобренном правительством проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы прописана оптимизация на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов, а также сокращение на 5% государственной программы вооружений.
Как сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, в следующем году также не планируется ежегодная индексация зарплат чиновников.

«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — приводит РБК его слова.

По данным министра, общее сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд рублей, в 2022 году этот показатель должен составить 970 млрд рублей, а в 2023 — около 900 млрд рублей.
Ранее Силуанов рассказал о прогнозируемом объёме госдолга России в 2021 году.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
RT на русском: последние новости
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2» Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2» В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20% В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%
Экономика , Антон Силуанов , Минфин , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение