В Госдуме высказались о ситуации с лекарствами в РФ

«Это безумие. Мы очень серьёзно занимаемся этой проблемой. Но мы не можем производить (эти лекарства), потому что существует патентное право. Это прорыв фармацевтических компаний. Они вкладывают большие деньги, но, становясь монополистами, устанавливают фантастические цены на препараты. Поэтому пока ничего делать нельзя», — пояснил Борис Менделевич в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».