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Кудрин прокомментировал прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Кудрин оценил прогнозы МЭР по росту ВВП
Фото: РИА Новости
Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, такие темпы "надо еще заработать", считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он отметил, что еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики им. Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5–7%, однако сейчас оценки улучшаются.
"Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5%", — написал Кудрин в статье в РБК.

"А вот со следующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать", — добавил Кудрин.

В обновленном макропрогнозе Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.
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Комментарии
Экономика , Алексей Кудрин , Международный валютный фонд , Счетная палата , Минэкономразвития
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