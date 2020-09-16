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Россия сэкономит на оружии и чиновниках 

Lenta.ru и ещё 5 38 минут назад
Россия сэкономит на оружии и чиновниках
Фото: ТАСС
Российское правительство нашло способ сэкономить, существенно снизив расходы федерального бюджета на 2021 год. В первую очередь сокращение коснется программы закупки вооружений и зарплат чиновников, рассказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит РБК.
Оптимизация затронет все «незащищенные» статьи расходов бюджета — сокращение по ним составит 10 процентов. Программа госвооружений не попадает в их число, однако тоже подвергнется снижению трат на пять процентов в течение ближайших трех лет.
Помимо этого, зарплаты чиновников в 2021 году не подвергнутся ежегодной индексации на величину инфляции.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — отметил Силуанов.

Суммарное сокращение бюджетных расходов в 2021 году составит 927 миллиардов рублей, в 2022-м — 970 миллиардов, в 2023-м — примерно 900 миллиардов. По словам Силуанова, такая мера понадобилась для обеспечения сбалансированности бюджетной системы.
Согласно прогнозу, по итогам 2020 года дефицит российского бюджета составит 4,4 процента ВВП. В начале сентября Силуанов говорил, что госдолг по итогам 2021 года приблизится к уровню 20 процентов ВВП, что станет самым высоким показателем с 2004 года.
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Комментарии 1
Экономика , Антон Силуанов , Правительство РФ
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