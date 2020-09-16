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Брюссель предложил лишить Минск кредитов 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
Брюссель предложил лишить Минск кредитов
Фото: Reuters
Заморозить кредиты для Белоруссии предложено Европарламентом. Проект соответствующей резолюции опубликован 16 сентября.
Среди прочих положений проекта резолюции, которая, даже если будет принята, не станет обязательной к исполнению, предлагается «заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития».
Документ содержит целый список антиминских мер, которые евродепутаты предлагают применить к белорусскому руководству за его действия в отношении оппозиции.
Например, ЕП осудил в своём документе готовность запустить БелАЭС, перенести из Белоруссии готовящийся в 2021 году чемпионат мира по хоккею. Говорится о непризнании Брюсселем итогов президентских выборов в Белоруссии.
Кроме того, в документе подчёркивается, что белорусский президент Александр Лукашенко не может заключать международных договорённостей от имени Белоруссии — речь идёт о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября.
ИА Regnum: последние новости
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Комментарии
Экономика , Другое , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Европарламент , Европейский банк реконструкции и развития
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