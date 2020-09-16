Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.78
$
75.15
88.72
88.90
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
42.26
+0.45 Золото
1966.44
+0.18 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1813
–0.0099
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси 

Российская Газета и ещё 15 1 час назад
Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии
Фото: РИА Новости
Россия выдаст Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, в 2020 году Беларуси будет предоставлен кредит в 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов будет выдано за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 млн долларов — за счет межгоскредита. Также в 2021 году тоже за счет межгоскредита стране будет предоставлено еще 500 млн долларов. Министр уточнил, что стоимость заимствований будет чуть выше цены заимствований на рынке гособлигаций.
О предоставлении Беларуси кредита на 1,5 млрд долларов сообщил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Российская Газета: последние новости
Силуанов: Кабмин увеличит расходы бюджета на финансирование нацпроектов Силуанов: Кабмин увеличит расходы бюджета на финансирование нацпроектов Продажу алкоголя в новогодние праздники предложили ограничить Продажу алкоголя в новогодние праздники предложили ограничить ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем
Экономика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока
Россию ждет «черный октябрь»
Россию ждет «черный октябрь»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Деньги не спасут: россиянам дали совет на черный день
Деньги не спасут: россиянам дали совет на черный день
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение