Судно для работы на «Севпотоке-2» прибыло в Мукран

Судно снабжения " Иван Сидоренко ", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", прибыло в порт Мукран — логистическую базу проекта, следует из данных портала Marine Traffic.

Судно зашло в порт в четверг утром, путь до Мукрана занял два дня. Там уже находится трубоукладчик "Академик Черский", использование которого считается основным вариантом достройки газопровода. Второй возможный трубоукладчик — баржа "Фортуна" — стоит в порту немецкого же Ростока.

Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию " Газпром флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа — "Остап Шеремет", которое сейчас стоит в Калининграде.

Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.