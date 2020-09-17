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Судно для работы на «Северном потоке 2» прибыло в порт Мукран 

Прайм 1 час назад
Судно для работы на «Севпотоке-2» прибыло в Мукран
Фото: EPA
Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", прибыло в порт Мукран — логистическую базу проекта, следует из данных портала Marine Traffic.
Судно зашло в порт в четверг утром, путь до Мукрана занял два дня. Там уже находится трубоукладчик "Академик Черский", использование которого считается основным вариантом достройки газопровода. Второй возможный трубоукладчик — баржа "Фортуна" — стоит в порту немецкого же Ростока.
Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "Газпром флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа — "Остап Шеремет", которое сейчас стоит в Калининграде.
Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
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Комментарии
Экономика , Иван Сидоренко , Газпром , ЕС , Амурский судостроительный завод , Shell
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