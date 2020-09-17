Курс доллара: парадоксальные выходки рубля 

Аналитики Sberbank CIB заявили, что во время пандемии рубль вел себя парадоксально: к примеру, в первые месяцы кризиса курс доллара к рублю оставался необычно низким.

По версии экспертов, сначала нацвалюту поддерживали динамика импорта, денежных переводов, а также отток капитала, но теперь все это обернулось против рубля.

Аналитики считают, что сейчас на российскую валюту давят торговые потоки, миграция и потоки капиталовложений. Давление должно ослабнуть к концу 2020 года, после чего судьбу рубля будут определять события в российской и глобальной экономиках, а также результаты выборов президента США.

Позитивная новость для нацвалюты: объем российского экспорта достиг «дна» и перешел к восстановлению. В Sberbank CIB прогнозируют, что в конце декабря российская валюта может укрепиться до 70 рублей.

С этим прогнозом согласился Александр Разуваев из «Альпари». По его мнению, если ближайшие несколько месяцев пройдут без череды плохих новостей, доллар будет стоить 70, евро — 83-85 рублей. Пока же доллар будет оставаться на отметке в 75 рублей, евро — 79 рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее благодаря скачку нефтяных цен курс доллара упал до 74,86 рубля, евро подешевел до 88,6 рубля.