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Курс доллара: парадоксальные выходки рубля 

Мария Иванова 58 минут назад
Курс доллара: парадоксальные выходки рубля
Фото: ТАСС
Аналитики Sberbank CIB заявили, что во время пандемии рубль вел себя парадоксально: к примеру, в первые месяцы кризиса курс доллара к рублю оставался необычно низким.
По версии экспертов, сначала нацвалюту поддерживали динамика импорта, денежных переводов, а также отток капитала, но теперь все это обернулось против рубля.
Аналитики считают, что сейчас на российскую валюту давят торговые потоки, миграция и потоки капиталовложений. Давление должно ослабнуть к концу 2020 года, после чего судьбу рубля будут определять события в российской и глобальной экономиках, а также результаты выборов президента США.
Позитивная новость для нацвалюты: объем российского экспорта достиг «дна» и перешел к восстановлению. В Sberbank CIB прогнозируют, что в конце декабря российская валюта может укрепиться до 70 рублей.
С этим прогнозом согласился Александр Разуваев из «Альпари». По его мнению, если ближайшие несколько месяцев пройдут без череды плохих новостей, доллар будет стоить 70, евро — 83-85 рублей. Пока же доллар будет оставаться на отметке в 75 рублей, евро — 79 рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее благодаря скачку нефтяных цен курс доллара упал до 74,86 рубля, евро подешевел до 88,6 рубля.
Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Александр Разуваев , Сбербанк КИБ
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