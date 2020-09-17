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РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей 

ТАСС и ещё 2 40 минут назад
Минфин предложил увеличить расходы на поддержку СМИ
Фото: РИА Новости
Расходы федерального бюджета в 2021 году на поддержку СМИ могут составить почти 102,8 млрд руб. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".
Уточняется, что формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%, так как в действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб. Однако в этом году СМИ было выделено 101,2 млрд руб.
По данным издания, в подготовленном Минфином законопроекте "Первый канал" может рассчитывать в 2021 году на 6 млрд руб., дотации RT могут быть увеличены до 27,3 млрд руб., а юрлицу RT, возможно, выделят средства на создание немецкой версии и ремонт штаб-квартиры в Москве. Также в проекте бюджета на 2021 год ведомство впервые прописало компенсации каналам второго мультиплекса на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Вместе девять вещателей (межгосударственный "Мир" получает средства из единого бюджета СНГ) могут рассчитывать на 6,2 млрд руб. Шести каналам первого мультиплекса на эти же цели (трем каналам ВГТРК и Общественному телевидению России эти затраты объединены с субсидиями на производство контента) предлагается выделить почти 7,7 млрд руб.
"Первый канал" сообщил РБК, что не располагает информацией о предполагаемой субсидии на следующий год, в пресс-службе RT с планами Минфина не знакомы.
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Комментарии
Экономика , Компании , Минфин , Первый канал , Общественное телевидение России , ВГТРК , РБК
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