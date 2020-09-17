Правительство одобрило проект госбюджета, согласно которому все «незащищенные» статьи бюджетных расходов будут урезаны на 10%. Кроме того, планируется сократить государственные программы по вооружению и «пропустить» индексацию зарплат чиновников в следующем году.

Правительство собирается сбалансировать государственный бюджет за счет снижения расходов на программы вооружений и зарплаты чиновников. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов , пишет РБК.

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет «пропуск»в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве. Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.

Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — цитирует издание слова главы Минфина. При этом Силуанов уточнил, что суммарное сокращение бюджетных ассигнований составит 927 млрд рублей в 2021 году, 970 млрд рублей в 2022 году и около 900 млрд в 2023 году.

Пандемия коронавируса и обвал цен на нефть спровоцировали дефицит в российском бюджете. В 2020 году превышение расходов над доходами оценивается на уровне 4,4% ВВП, в 2021 году дефицит снизится до 2,4% ВВП, в 2022 году — до 1% ВВП, а в 2023 году составит 1,1% ВВП, сообщает РБК со ссылкой на проект госбюджета.

В июле 2020 года в рамках подготовки к формированию госбюджета на ближайшие три года Минфин предложил снизить расходы более чем по 50 «незащищенным» статьям на 10%. При этом указывалось, что оптимизация не коснется дотаций региональных бюджетов, содержания судебной системы, расходов на социальные пособия, пенсии военнослужащим, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Помимо этих 10% в Минфине предлагали «оптимизировать» расходы на «обеспечение деятельности органов управления внебюджетных фондов» или административные расходы руководства фондов.

Подобное сокращение бюджета уже проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и сокращения нефтегазовых доходов, однако теперь правительство вынуждено пойти и на сокращение оборонных расходов. Исходя из проекта федерального бюджета, расходы в этой категории снизятся до 2,9% ВВП в 2020 году, затем до 2,7% ВВП в 2021. В 2022 году они составят 2,6% ВВП, а в 2023 году — 2,5% ВВП.

Отказ от индексации зарплат чиновников также уже применялся на практике во время кризиса 2014–2017 годов. После этого зарплаты госслужащих ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.

Накануне, 14 сентября, Минэкономразвития внесло в правительство уточненный макропрогноз, который ляжет в основу бюджета 2021 года. Его предыдущая версия, подготовленная в июне, носила более пессимистичный характер: по ней сокращение ВВП России в 2020 году ожидалось на 4,8%, а сейчас — на 3,9%. Прогноз по ВВП на следующий год также изменен в лучшую сторону: ожидается рост на 3,3% против заявленных ранее 3,2%.

По мнению чиновников, «кризис не приобрел системного характера» и «оказался локализован в рамках МСП».

«Да, там достаточно крупные отрасли — и розничная торговля, и общепит, и платные услуги, и пассажирские перевозки, производство потребительских товаров, — но все-таки это счетное число отраслей. Этот кризис не перешел в кризис неплатежей, не распространился по цепочкам, а оказался все-таки локализованным, и сейчас мы видим достаточно ощутимое восстановление», — комментировал «Интерфаксу» правительственный источник, добавляя, что властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность. По его прогнозу, на докризисный уровень экономика выйдет уже в III квартале 2021 года (по сравнению со среднеквартальным уровнем 2019 года).