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Россия в июле сохранила второе место по добыче нефти в мире после США 

Прайм 48 минут назад
Россия сохранила второе место по добыче нефти в мире
Фото: РИА Новости
Россия в июле 2020 года сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 8,778 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
По данным JODI, добыча в РФ в июле опустилась к июню на 10 тысяч баррелей в день, или на 0,1%. США увеличили добычу на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,035 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 8,479 миллиона баррелей в сутки, что на 13,3% больше к июню.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле вырос в месячном выражении на 15%, до 5,734 миллиона баррелей в сутки, из США — на 4,1%, до 2,867 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В июне РФ экспортировала 4,929 миллиона баррелей нефти в сутки, а в мае — 4,556 миллиона, следует из данных организации.
Переработка на НПЗ США выросла в июле на 5,1% в сравнении с предыдущим месяцем, до 14,438 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 13%, до 2,086 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ выросла на 5,3% с уровня предыдущего месяца и составила 5,38 миллиона баррелей в сутки.
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