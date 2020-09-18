Крупнейшая экономика Европы рекордно залезет в долги 

Крупнейшая экономика Европы, Германия, окончательно откажется от политики «черного ноля» и рекордно залезет в долги. О планах министра финансов страны Олафа Шольца пишет Reuters.

Отмечается, что в 2021 году Берлин планирует занять 100 миллиардов евро и направит их на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Таким образом, прежние намерения по выпуску государственных облигаций на 80 миллиардов евро в течение года увеличены на четверть.

Немецкая экономика переживает сильнейший спад с 1970-х годов: во втором квартале она сократилась на 10,1 процента по сравнению с периодом с января по март. Правительство вынуждено запускать масштабные программы поддержки, направленные главным образом на выплату субсидий компаниям с ответным обязательством сохранения занятости.

Реализация плана по наращиванию государственных заимствований будет означать отказ от политики «черного нуля», практиковавшейся на протяжении большей части последнего десятилетия. Она подразумевает отказ от выпуска нового госдолга и стремление к сохранению профицитного бюджета, в котором расходы финансируются за счет доходов, в том числе налогов.

Такой подход неоднократно подвергался критике, регулярность которой заметно выросла с началом пандемии коронавируса. По мнению многих немецких и зарубежных экономистов и политиков, стремление избежать новых заимствований любой ценой сокращает потенциал развития национальной экономики, стимулом для которой могли бы послужить дополнительные бюджетные траты.