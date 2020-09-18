Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
88.40
$
75.29
88.90
88.91
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
43.53
+0.23 Золото
1952.67
+0.03 РТС
1251.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1849
–0.0002
03.09
1.1852
15.09
07.09
24.08

Крупнейшая экономика Европы рекордно залезет в долги 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Крупнейшая экономика Европы, Германия, окончательно откажется от политики «черного ноля» и рекордно залезет в долги. О планах министра финансов страны Олафа Шольца пишет Reuters.
Отмечается, что в 2021 году Берлин планирует занять 100 миллиардов евро и направит их на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Таким образом, прежние намерения по выпуску государственных облигаций на 80 миллиардов евро в течение года увеличены на четверть.
Немецкая экономика переживает сильнейший спад с 1970-х годов: во втором квартале она сократилась на 10,1 процента по сравнению с периодом с января по март. Правительство вынуждено запускать масштабные программы поддержки, направленные главным образом на выплату субсидий компаниям с ответным обязательством сохранения занятости.
Реализация плана по наращиванию государственных заимствований будет означать отказ от политики «черного нуля», практиковавшейся на протяжении большей части последнего десятилетия. Она подразумевает отказ от выпуска нового госдолга и стремление к сохранению профицитного бюджета, в котором расходы финансируются за счет доходов, в том числе налогов.
Такой подход неоднократно подвергался критике, регулярность которой заметно выросла с началом пандемии коронавируса. По мнению многих немецких и зарубежных экономистов и политиков, стремление избежать новых заимствований любой ценой сокращает потенциал развития национальной экономики, стимулом для которой могли бы послужить дополнительные бюджетные траты.
Последние новости
Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны Единственный российский губернатор времен Ельцина ушел в отставку Единственный российский губернатор времен Ельцина ушел в отставку СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Комментарии 81
Экономика , Видео , Олаф Шольц , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ предупредил: деньги с карт потерять могут многие
ЦБ предупредил: деньги с карт потерять могут многие
США «подвели» Украину с газом
США «подвели» Украину с газом
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Россия отреагировала на ультиматумы по «Севпотоку-2»
Россия отреагировала на ультиматумы по «Севпотоку-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение