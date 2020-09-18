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В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ в 15% 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ в 15%
Фото: pixabay.com
Средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
В Госдуму внесен законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год.
В Государственной думе отметили, что увеличение ставки приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в 60 миллиардов рублей в год. Их направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
Увеличение ставки предусмотрено с 1 января 2021 года. Как отмечается в сообщении на сайте Госдумы, председатель ГД Вячеслав Володин выразил мнение, что российское общество поддержит данную инициативу.
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Экономика , Вячеслав Володин , Госдума
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