В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ в 15% 

Средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Госдуму внесен законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год.

В Государственной думе отметили, что увеличение ставки приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в 60 миллиардов рублей в год. Их направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.