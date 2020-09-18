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В Госдепе США высказались о попытке ФРГ договориться по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
США ответили на предложение ФРГ по «Севпотоку-2»
Фото: РИА Новости
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус прокомментировала призыв Берлина к Вашингтону содействовать завершению строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что противодействие США данному проекту никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского природного газа Германии.
При этом Ортэгус пояснила, что завершение "Северного потока — 2" помешало бы европейской энергетической диверсификации и позволило бы России воздействовать на страны Европы.

"Северный поток — 2" не является коммерческим проектом, это геополитический инструмент", — заявила она.

В заключении собеседница сказала, что США тесно работают с европейскими партнерами с целью укрепить их энергетическую безопасность.
Ранее Die Zeit сообщила о попытке ФРГ договориться с США по "Северному потоку — 2".
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