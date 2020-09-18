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Набиуллина сравнила инфляцию с градусником для экономики 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
Набиуллина сравнила инфляцию с градусником
Фото: РИА Новости
Инфляцию можно сравнить с градусником, позволяющим измерить отклонение экономики от ее потенциала, на долгосрочные факторы экономического роста теми инструментами, которые есть у Центрального Банка, повлиять невозможно, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Отвечая на вопрос, не собирается ли регулятор отойти от политики таргетирования инфляции в пользу экономического роста и борьбы с безработицей, она, в частности, отметила, что некоторые центральные банки действительно ставят своими целями не только ценовую стабильность, но и экономический рост и уровень безработицы. Но эти цели, по словам Набиуллиной, взаимосвязаны.

"Когда мы таргетируем инфляцию, мы именно из этого исходим. Да, мы можем повлиять на экономический рост, но в той мере, в которой он отклоняется от потенциала. Как многие говорят, инфляция — это градусник, который позволяет измерять, насколько экономика отклоняется от своего потенциала. На долгосрочные факторы экономического роста мерами, инструментами денежно-кредитной политики, теми инструментами, которые есть у Центрального Банка, повлиять невозможно", — сказала Набиуллина

"Поэтому если мы говорим о долгосрочных темпах экономического роста, то это, конечно, структурные меры. Но сейчас… мы видим отклонение от потенциала, поэтому наши решительные меры в области денежно-кредитной политики, мягкая политика позволяют экономике восстанавливаться и приближаться к своему потенциалу", — добавила она.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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