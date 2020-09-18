«Кризисная вилка»: Кудрин о будущем экономики России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что прогноз Минэкономразвития о росте экономики России больше 3% с 2022-го года слишком оптимистичен. По мнению чиновника, подобные темпы роста еще нужно заработать, но в целом страна относительно успешно преодолела острую фазу мирового пандемического кризиса.

Алексей Кудрин в колонке для РБК пишет, что в июне прогнозы МВФ и Института экономической политики им. Гайдара указывали на то, что по итогам 2020-го ВВП России сократится на 6,5-7%, но нынешние оценки Счетной палаты говорят скорее о диапазоне 4-5%.

Минэкономразвития смотрит на складывающуюся в экономике страны ситуацию еще позитивнее и ожидает падения ВВП к концу года на уровне 3,9%. Впрочем, к другим прогнозам ведомства Кудрин отнесся весьма скептически: экономист считает, что в следующие три года темпы роста в 3% ежегодно, как полагают аналитики МЭР, Россия вряд ли увидит. И если в 2021-м году такая цифра может быть вызвана эффектом отскока, то в дальнейшие годы, считает Кудрин, ее еще предстоит заработать.

В своей статье Алексей Кудрин обратил внимание на предстоящую «кризисную вилку»: в целом при подготовке очередного проекта бюджета Минфином ведомство рассчитывает на возвращение к нормальной ситуации, хотя весь следующий год все же считается посткризисным. Проблема в том, что если исходить из цифр, на которые опирается ведомство, доходы страны (в первую очередь нефтегазовые) упали, а расходы нужно поддерживать на прежнем уровне. Из-за этого вернется дефицитный бюджет: порядка 4,5% в этом году, около 2,4% в следующем и в районе 1% в 2022-2023.

Касательно бюджетной политики чиновник рекомендует обратить особое внимание не на дискуссии вокруг федерального бюджета (который за последние 15 лет удалось сделать более чем устойчивым), а на бюджеты регионов: до сих пор неясно, как замещать им выпадающие доходы, хотя на данный момент никакой катастрофы там не наблюдается.

«Пока не произошло серьезного роста регионального долга, на 1 августа он составил 2,17 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,7%. Этому способствовала и деятельность правительства, которое предоставило регионам дополнительные дотации в размере 200 млрд рублей и иные трансферты на антикризисные меры», — уточняет Кудрин.

Но в то же время регионы уже израсходовали значительную часть своих ресурсов, из-за чего им снова придется залезать в долги. Со ссылкой на мнение некоторых экспертов глава Счетной палаты пишет, что госдолг регионов может вырасти до 2,3-2,5 трлн рублей.

Еще в середине июля Алексей Кудрин говорил, что на данный момент российская экономика в целом находится в застое.

«Если сбудется официальный прогноз этого года, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — цитируют чиновника «Известия».

Проблема состоит в том, что в России в достаточном объеме не были проведены структурные институциональные реформы. Чтобы исправить ситуацию, по словам экономиста, России нужно активнее инвестировать в человеческий капитал, а не надеяться на экспортные показатели нефтегазового сектора.

Еще в конце прошлого года схожее мнение в ходе общего заседания Российской академии наук выразил директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев . Тогда ученый отметил, что в период с 2013 по 2018 год средний годовой темп роста ВВП России составил всего 0,4% — в разы меньше, чем в общем по миру. За тот же период реальные доходы россиян упали на 4%, а малообеспеченные и бедные граждане составили четверть всего населения страны.

Чтобы переломить ситуацию в стране, необходим перезапуск экономики, который должен начаться со стабильного роста доходов граждан, но сейчас сделать это не получается именно из-за скромных инвестиций в человеческий капитал. В беседе с «РИА Новости» ученый напомнил, что соответствующие вложения в здравоохранение, науку и образование в России в два-три раза ниже, чем в странах G7.